Homem morre num acidente de trator agrícola em Torre de Moncorvo

Um homem, com cerca de 70 anos, morreu esta sexta-feira à tarde, na sequência de um acidente com um trator agrícola. O homem trabalhava numa propriedade privada em Souto da Velha, no concelho de Torre de Moncorvo.

Foram feitas manobras de reanimação, mas o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Minutos antes do acidente, segundo uma fonte ouvida pelo JN, a vítima tinha estado numa ação solidária de arranjo de uma capela. O carpinteiro reformado estava a manobrar o trator na vinha de que era proprietário, quando o veículo capotou.

Para o local foram enviados o helicóptero do INEM e sete veículos dos bombeiros. Nas operações estiveram também elementos da GNR e 22 bombeiros.