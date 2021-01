Incêndio causa um desalojado em Torre de Moncorvo

JN/Agências Hoje às 07:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pessoa ficou desalojada, esta sexta-feira, na sequência de um incêndio que destruiu uma casa em Torre de Moncorvo, Bragança.

Fontes dos Bombeiros de Torre de Moncorvo e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, disseram à Lusa que o alerta para o incêndio foi dado às 4.19 horas, encontrando-se já em fase de rescaldo.

Desconhecem-se para já as causas do incêndio. Uma pessoa chegou a ser dada como desaparecida, mas entretanto constatou-se que não estaria na casa no momento do incêndio.

ÀS 7 horas, estavam no local 20 operacionais, com o apoio de oito veículos.