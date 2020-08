Incêndio rodeia aldeias em Torre de Moncorvo

Glória Lopes Hoje às 18:10 Facebook

Um incêndio de grande dimensão lavra esta quinta-feira à tarde na freguesia de Adeganha-Cardanha, atingindo ainda a localidade de Estevais, no concelho de Torre de Moncorvo.

Segundo o responsável pelo gabinete de Relações Públicas do comando da GNR de Bragança, capitão Hernâni Martins, o fogo está a aproximar-se da aldeia de Adeganha "e por precaução foram retiradas três pessoas".

No local estão 15 militares da GNR a acompanhar e a monitorizar a evolução do fogo, "prontos para intervir se for necessário retirar mais gente", acrescentou.

Segundo uma fonte dos bombeiros na localidade de Estevais, o fogo destruiu alguns palheiros e corriças de animais estando agora a progredir em direção às aldeias de Cardanha e Adeganha.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 14.30 horas. Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no terreno estão 85 homens, apoiados por 30 viaturas e um meio aéreo.

O comandante Operacional Distrital de Operações e Socorro de Bragança, João Noel Afonso, disse à Lusa que a situação "está complicada" devido ao vento que se faz sentir e às altas temperaturas. "As condições atmosféricas não estão ajudar a progressão dos operacionais no terreno, que já por si é acidentado. O fogo lavra em duas frentes", indicou. As operações de combate vão contar com um grupo de reforço deslocado do Porto.