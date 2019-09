Cerca de 120 operacionais combatem fogo em Moncorvo

Ontem às 23:57 Facebook

Cerca de 120 operacionais apoiados por 41 viaturas combatem esta quarta-feira à noite um incêndio em zona de mato na freguesia de Carviçais, no concelho Torre de Moncorvo, distrito de Bragança.

"O incêndio tem duas frentes ativas que lavram com muita intensidade, numa zona de mato. Não há populações ou bens em perigo", afirmou o comandante distrital de operações de socorro, Noel Afonso.

De acordo com o comandante, o vento forte que se faz sentir no local do incêndio e os difíceis acessos são as principais dificuldades sentidas pelos bombeiros.

No terreno estão a operar três máquinas de rastos, "para ajudar a abrir acessos e ajudar a consolidar o perímetro do fogo".

Segundo a página oficial na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado às 20.36 horas.