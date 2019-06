Detido por violência doméstica tinha três armas de fogo e dezenas de munições

Glória Lopes Hoje às 12:59 Facebook

A GNR anunciou, esta sexta-feira, a detenção de dois homens em Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, um por violência doméstica e outro por posse de armas ilegais.

Na sequência de um processo de investigação por violência doméstica, foi detido um homem, de 65 anos, suspeito de agredir e exercer coação física sobre a mulher, da mesma idade, informou fonte do comando de Bragança.

Os militares da GNR deram ainda cumprimento a dois mandados de busca e apreensão à residência e ao veículo do indivíduo, acabando por encontrar armas e munições, nomeadamente uma pistola, fr calibre 6.35mm, com o respetivo carregador; uma espingarda carabina, calibre 22; uma arma de ar comprimido, calibre 4.5mm; 50 munições de vários calibres; 47 cartuchos calibre 12; uma caixa de chumbos calibre 4,5mm e sete armadilhas de caça.

O detido, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Torre de Moncorvo, ficou proibido de comparecer na residência onde a vítima reside, de contactá-la por qualquer meio e de se aproximar a menos de 300 metros dela.

O suspeito passa a ser controlado por meios técnicos (pulseira eletrónica) e está proibido de adquirir ou utilizar quaisquer armas ou munições, sendo ainda obrigado a entregar as que possui no prazo de 10 dias.

Também em Torre de Moncorvo foi detido um homem, de 72 anos, pelo crime de posse ilegal de armas, no âmbito de uma investigação que durava há um mês, pela prática de um crime de ameaça com recurso a arma de fogo, num desentendimento entre vizinhos. A GNR deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em quatro residências e dois veículos, que resultaram na apreensão de 551 munições de vários calibres, 24 petardos, três revólveres, um carregador de pistola, 1,5 quilos de chumbos para carregamento de cartuchos, três punhais e uma faca.

Ambas as operação contaram com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal e da Esquadra de Cavalaria do Destacamento Territorial de Torre de Moncorvo