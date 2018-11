Dragon Force atrai mais jovens para o concelho

Hoje às 14:40 Facebook

Com o objetivo de atrair mais pessoas para o clube e de formar "futuros craques" para ingressar no Futebol Clube do Porto, a escola Dragon Force instalou-se em Torre de Moncorvo, numa parceria com o município, há quatro anos. Desde então, tem-se revelado uma instituição desportiva importante para a dinamização do concelho.

A Dragon Force conta já com 70 alunos de todos os escalões, nomeadamente desde o sub 11 até ao sub 19. Além das equipas de competição, a escola tem ainda alunos a partir dos quatro anos de idade.

