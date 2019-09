Duas crianças em estado grave após acidente em Torre de Moncorvo

Glória Lopes Ontem às 23:32 Facebook

Duas crianças, uma de três meses e outra de quatro anos, ficaram gravemente feridas num despiste de uma viatura, esta noite de quarta-feira, em Torre de Moncorvo, na estrada de acesso da Foz do Sabor à vila.

Segundo uma fonte da GNR no veículo seguiam mais duas pessoas que ficaram com ferimentos ligeiros. As crianças foram socorridas no local pelos bombeiros e pelo INEM e transportadas para o centro de saúde daquela vila, onde posteriormente foi acionado o helicóptero no INEM estacionado em Macedo de Cavaleiros para fazer o transporte dos menores para um hospital.

Uma fonte dos bombeiros de Torre de Moncorvo referiu que no socorro ao acidente esteve também a ambulância de suporte imediato de Vida de Foz Côa. O socorro mobilizou 12 meios humanos e três viaturas.