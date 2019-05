Ecopista do Sabor ganhou mais 10 quilómetros

Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ecopista do Sabor passou a ter mais de 34 quilómetros, onde se pode caminhar ou andar de bicicleta, graças à nova ampliação entre Torre de Moncorvo e o Pocinho, numa extensão de 10,6 quilómetros.

Trata-se de um percurso em pleno Alto Douro Vinhateiro e Rede Natura que aproveita o antigo cabal ferroviário. A estrutura já tinha 24 quilómetros, entre aquela vila e a freguesia de Carviçais.

As obras de ampliação implicaram um investimento de 126 mil euros, com financiamento do Programa Operacional Regional do Norte e do município de Torre de Moncorvo. Os trabalhos efetuados na antiga linha do Sabor englobaram a limpeza, desmatação, regularização de valeta, taludes e plataformas, vedações sinalética, equipamento e recuperação de apeadeiros.

"Com o restabelecimento da plataforma ferroviária da Linha do Sabor entre Torre de Moncorvo e o Pocinho pretende-se promover e valorizar a região como um destino turístico e sensibilizar para os valores ecológicos fundamentais para a preservação das espécies da fauna e da flora", referiu uma fonte do município.

O projeto foi executado através de uma candidatura da Associação de Municípios do Douro Superior, que visa restabelecer as Plataformas Ferroviárias da Linha do Sabor em Torre de Moncorvo e em Miranda do Douro. A Linha do Sabor, entre Pocinho e Duas Igrejas (Miranda do Douro), com uma extensão de 105 quilómetros, encerrou em 1989.

Entretanto, a câmara de Torre de Moncorvo transformou 34 quilómetros do troço que atravessa o concelho em ecopista, com obras realizadas em várias fases. O primeiro percurso, entre a vila de Torre de Moncorvo e a freguesia de Larinho, foi inaugurado em 2006.