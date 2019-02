GNR de Bragança: menos crimes mas a carreira de tiro ainda está inoperacional

Glória Lopes Hoje às 21:24 Facebook

A inoperacionalidade da carreira de tiro de Macedo de Cavaleiros, usada pela GNR para exercícios práticos, está a causar muitos constrangimentos aos militares, "porque as alternativas disponíveis exigem grandes deslocações e encargos consideráveis", admitiu este domingo o responsável pelo Comando Territorial, coronel Borlido da Rocha, durante a cerimónia do Dia do Comando Territorial de Bragança, que teve lugar em Torre de Moncorvo. Borlido da Rocha vai deixar o Comando Territorial de Bragança porque vai assumir outro cargo na zona de Braga.

A carreira de tiro localizada na freguesia de Castelãos, concelho de Macedo de Cavaleiros, foi destruída num incêndio ocorrido em setembro de 2017 e desde então nunca mais foi usada por falta de condições. "Assumindo-se a formação como uma fator sensível de qualquer organização, sobretudo quando essa formação tem um caráter eminentemente prático e se destina ao desenvolvimento de competências no uso de armas de fogo, torna-se imperativo realçar o constrangimento que a prolongada inoperacionalidade da carreira de tiro representa para a instrução do efetivo deste comando", referiu o coronel Borlido da Rocha.

Em 2018, os níveis de criminalidade e de segurança rodoviária "mantiveram-se dentro de padrões muito aceitáveis" nos 12 concelhos do distrito de Bragança, garantiu o comandante da GNR. Em 2018, houve uma redução de 92 crimes face a 2017, sendo que os crimes que mais baixaram foram o de incêndio florestal e o de fogo posto, ofensas à integridade física, dano, ameaça e furto em residência. Os que crimes que mais aumentaram foram os de furto em veículo, furto em estabelecimento comercial e o crime de violência doméstica, que teve um aumento de 16 crimes durante o ano. "Há a manutenção de uma tendência de estabilização da criminalidade no último triénio", afirmou Borlido da Rocha.

A GNR realizou ao longo do ano passado 36 189 ações de patrulhamento de prevenção geral, a fiscalização de cerca de 57 mil condutores e o levantamento de 11388 autos, dos quais 523 por excesso de álcool, 71 detenções por condução sem habilitação legal e 151 detenções por condução sob o efeito do álcool. No distrito de Bragança ocorreram 1081 acidentes (mais 142 do que em 2017) que resultaram em 10 vítimas mortais, 34 feridos graves e 349 feridos ligeiros.