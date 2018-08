Buscas por mulher desaparecida em Torre de Moncorvo

Glória Lopes 20 Maio 2018 às 10:11 Facebook

Twitter

A GNR e os bombeiros procuram esta manhã de domingo um mulher, com cerca de 30 anos, dada como desaparecida no sábado à noite na aldeia de Lousa, em Torre de Moncorvo,

As buscas foram iniciadas pelas 5.55 horas após o alerta da família para o desaparecimento da mulher, que sofre de perturbações do foro psicológico. "Estamos a realizar diligências na aldeia de Lousa, em aldeias limítrofes, nos campos, mas também na zona de Torre de Moncorvo. Para já, não sabemos em que circunstâncias a mulher desapareceu e estamos a recolher elementos para criar um históricos das suas ações" no sábado, explicou o capitão Hernâni Martins, da GNR de Bragança.

A operação que está no terreno envolve 12 homens e quatro viaturas.