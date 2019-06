Incêndio de grandes dimensões em Torre de Moncorvo

Glória Lopes Hoje às 17:47 Facebook

Quatro meios aéreos combatem, esta segunda-feira, um incêndio de grandes dimensões que lavra desde as 15.45 horas no concelho de Torre de Moncorvo, numa encosta entre a localidade de Sequeiros e a Serra do Reboredo.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Torre de Moncorvo, estão mais dois meios aéreos a caminho do incêndio, que está a consumir uma área de mato numa zona de acessos difíceis.

"O vento também dificulta os trabalhos", indicou a mesma fonte.

O fogo está a ser combatido por 49 meios humanos apoiados por 15 recursos materiais, numa altura em que o incêndio não foi ainda circunscrito.