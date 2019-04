Glória Lopes Hoje às 16:37 Facebook

Uma mulher ficou ferida com gravidade num atropelamento no Bairro do Santo Cristo, em Torre de Moncorvo, cerca das 13.30 horas desta quarta-feira.

A vítima, com 50 anos, estaria a atravessar a rua num local próximo de uma passadeira, quando foi colhida por um veículo.

Depois de ter sido assistida no local foi transportada para a Unidade de Saúde de Bragança com vários traumatismos, nomeadamente nos membros inferiores, indicou uma fonte dos Bombeiros de Torre de Moncorvo.