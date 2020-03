Mina de ferro de Moncorvo começa com 60 empregos

Eduardo Pinto Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Em fases posteriores poderá criar até 140 postos de trabalho diretos e mais 500 indiretos.

Após 12 anos de espera e de muita burocracia, está oficialmente aberta a exploração de ferro no concelho de Torre de Moncorvo. O projeto vai durar 60 anos, durante os quais serão criados até 140 postos de trabalho e investidos 520 milhões de euros.

A empresa britânica Aethel Mining, que detém a concessão comprada, o ano passado, à MTI-Ferro de Moncorvo, marcou o arranque, ontem, com a administradora Aba Schubert a partir uma rocha com um martelo, no lugar da Mua, e com uma sessão de esclarecimento à população.