Mudança de busto em Moncorvo vai parar a tribunal

Glória Lopes Hoje às 13:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Indignado com recolocação e alteração da escultura, grupo pede condenação do município e da DRCN.

Um grupo de transmontanos avançou com uma ação popular no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela contra a Câmara de Moncorvo e a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) por causa da mudança de local do busto do médico-escritor Campos Monteiro instalado, em 1938, no Largo do Castelo.

A obra, da autoria do escultor Sousa Caldas e paga na altura pela população para homenagear Campos Monteiro, está, 88 anos depois, envolta numa enorme polémica. A contenda começou a 29 de maio quando foi retirado, com o intuito da sua conservação, manutenção e restauro "para, oportunamente, voltar a ser colocado no mesmo local", segundo a determinação municipal. A retirada do busto surpreendeu os moncorvenses, que se indignaram. Escreveram poemas alusivos e circulou uma petição a exigir a reposição do busto. A controvérsia começou no Facebook, mas já vai na via judicial. A Câmara é acusada de "atentado à memória coletiva" e "ofensa e desrespeito à população".