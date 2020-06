Mulher gravemente ferida após queda de primeiro andar em Torre de Moncorvo

Glória Lopes Hoje às 19:24, atualizado às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher ficou gravemente ferida, este sábado, na sequência da queda de um primeiro andar em Torre de Moncorvo.

Ao que o Jornal de Notícias apurou junto do comando da GNR, em Bragança, a vítima estava a mostrar uma casa a possíveis compradores quando caiu por uma clarabóia.

O seu estado de saúde é considerado grave, com múltiplos traumatismos. A mulher foi transportada no helicóptero do INEM para o Hospital de Bragança.

Segundo uma fonte dos Bombeiros Voluntários desta vila, o alerta foi dado cerca das 18 horas e para o local foram enviados seis meios humanos e três viaturas.