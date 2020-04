Nove funcionários dos Cuidados Continuados de Moncorvo testaram positivo a coronavírus

Glória Lopes Hoje às 11:17 Facebook

Nove funcionários na Unidade de Cuidados Continuados (UCC) da Santa Casa da Misericórdia de Torre de Moncorvo testaram positivo à Covid-19.

Uma fonte da instituição indicou ao "Jornal de Notícias" que se presume que cerca de 70% dos funcionários que ali trabalham estejam infetados com coronavírus, uma vez que se estão a aguardar o resultado de testes a mais alguns trabalhadores.

No passado sábado foram conhecidos os testes positivos de 13 dos 24 utentes e ainda de uma funcionária. Os 11 utentes que testaram positivo estão em isolamento no edifício da UCC, acompanhados pelo corpo clínico da instituição. Dois utentes foram transportados para o Hospital de Mirandela por se encontrarem numa situação clínica que requeria mais cuidados.

Entretanto, a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo instalou duas unidades de acolhimento, com capacidade para 55 camas, que serão usadas em caso de emergência ou urgência no concelho relacionadas com a pandemia.

Um dos espaços está situado no estádio municipal, com 20 camas, e o outro no pavilhão municipal, com cerca de 35 camas.