Papa Francisco eleva igreja matriz de Moncorvo a basílica

A igreja matriz de Torre de Moncorvo, classificada como Monumento Nacional desde 1910, foi elevada a basílica pelo Papa Francisco. É o segundo templo do distrito de Bragança a merecer esta subida de categoria na última década.

Um decreto da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, assinado no passado dia 12 de janeiro pelo sumo pontífice, concedeu o título de basílica menor àquela igreja, cuja construção teve início em 1544.

A proposta partiu do anterior bispo da Diocese de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, nomeado Arcebispo de Braga, em articulação com a Conferência Episcopal Portuguesa. "É um sinal da memória agradecida do Arcebispo Santo S. Bartolomeu dos Mártires, que no seu tempo terá pensado na criação de uma diocese cuja sede fosse naquela igreja matriz", referiu o prelado.