Queda de neve cortou estrada nacional entre Carviçais e Carvalhal

A Estrada Nacional 220, entre Carviçais e Carvalhal, no concelho de Torre de Moncorvo, está, esta manhã de quinta-feira, cortada ao trânsito devido à queda de neve.

Segundo fonte do Comando de Operações de Socorro do Douro, "os bombeiros e a GNR estão no local a trabalhar para desobstruir a via de comunicação" e não há registo de acidentes. "Acontecem os constrangimentos normais associados à queda de neve", acrescentou.

A GNR deu conta que há ainda trânsito condicionado em algumas estradas no concelho de Mogadouro, na Nacional 221, na zona de São Martinho do Peso e em Sanhoane.

As aulas estão a decorrer com normalidade no Agrupamento de Escolas de Torre de Moncorvo, mas alguns alunos ainda não chegaram ao estabelecimento de ensino por se deslocarem das localidades onde caiu neve.