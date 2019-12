Queda de oliveira provoca um ferido grave

Glória Lopes Hoje às 17:47 Facebook

Um homem ficou gravemente ferido na sequência da queda de uma oliveira esta tarde de terça-feira na localidade de Vide, freguesia de Horta da Vilariça, em Torre de Moncorvo, adiantou uma fonte dos Bombeiros Voluntários desta vila.

O socorro à vítima foi prestado por 11 elementos dos bombeiros e do INEM. Para o local do acidente foram enviados quatro meios, nomeadamente a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Vila nova de Foz Côa e o Helicóptero do INEM estacionado em Macedo de Cavaleiros.

A mesma fonte indicou que os meios ainda se encontram no terreno e que o socorro foi acionado cerca das 16 horas. Até ao momento não foi possível apurar mais pormenores.