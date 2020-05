Ruas em Torre de Moncorvo com marcas para orientar circulação pedonal

Glória Lopes Hoje às 14:44 Facebook

A vila de Torre de Moncorvo ​​​​​​​vai ter setas pintadas no chão e linhas de espera junto aos estabelecimentos para orientar a circulação dos peões.

Para manter o distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde, numa altura em que o comércio tradicional está em fase de reabertura, o município de Torre de Moncorvo está a implementar normas para a circulação pedonal na sede de concelho, através de marcas que estabelecem o sentido em que os cidadãos devem circular (setas pintadas a verde e a vermelho, linhas de espera junto dos estabelecimentos comerciais e placas de fila única).

A Câmara aconselha os cidadãos a circularem "sempre no passeio do lado esquerdo", tendo em conta o sentido da marcha, "deixando livre a zona mais à esquerda, para zonas de espera dos estabelecimentos de comércio e serviços". Quem quiser entrar nos estabelecimentos do lado do sentido da marcha, deve "encostar mais à esquerda e esperar a sua vez para entrar". No caso dos estabelecimentos do lado oposto do sentido da marcha, os "cidadãos deverão atravessar a via na passadeira, depois de passarem o estabelecimento onde pretendem ir e, ao aproximar-se do estabelecimento, os cidadãos devem encostar mais à esquerda e esperar a sua vez para entrar", refere o município numa nota.

Para ajudar no cumprimento das regras, vai ser distribuído pela população um folheto (ver em baixo) com todas as indicações, onde se apela aos munícipes que cumpram as normas implementadas, no que diz respeito ao sentido das setas e à distância marcada no chão através de fila única.