Homem morre em despiste de moto4 em Vila Flor

Glória Lopes Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente com uma moto4 provocou, esta tarde de quinta-feira, uma vítima mortal, na freguesia de Assares e Lodões, em Vila Flor.

A vítima é um homem de 44 anos, residente naquela freguesia, que se despistou num caminho rural. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Flor, António Róios, o óbito foi declarado no local pelo médico que fazia serviço no Helicóptero do INEM-Norte que foi acionado para o socorro.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 18.20 horas e, além do meio aéreo, foram ainda mobilizadas para o terreno três viaturas dos Bombeiros de Vila Flor, com seis homens, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Mirandela e uma patrulha da GNR.