Homem ferido com gravidade quando manobrava uma máquina agrícola

Um agricultor, com 65 anos, ficou ferido com gravidade na sequência de um acidente quando manobrava uma enfardadeira (máquina agrícola que serve para cortar e fazer fardos de palha) esta manhã de sábado, na localidade de Benlhevai, no concelho de Vila Flor.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários daquela vila, a vítima sofreu ferimentos graves nas mãos, quando andava a cortar palha e a fazer fardos. "Ficou com vários cortes graves nas mãos e foi transportado para o hospital", referiu o responsável pela corporação.

O socorro ao acidente foi pedido pelas 9h10 da manhã e para o local foram enviados 15 meios humanos e seis viaturas dos bombeiros e do INEM.