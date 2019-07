Joaquim Gomes Hoje às 13:41 Facebook

Uma jovem escapou ilesa, este sábado, ao despistar-se e cair num declive, em Vila Verde, no distrito de Braga.

A condutora, de 25 anos, que seguia sozinha no automóvel pela estrada de acesso à localidade de Duas Igrejas, em Vila Verde, perdeu o controlo do carro, acabando com o veículo capotado.

Socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, a vítima saiu ilesa, tendo a ocorrência sido registada pela GNR de Vila Verde e a viatura rebocada.