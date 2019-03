Reforçadas buscas por mulher no rio Tua

Eduardo Pinto Hoje às 11:05 Facebook

Há cerca de 40 operacionais envolvidos, esta sexta-feira de manhã, nas operações de busca de uma mulher com idade à volta dos 30 anos, no rio Tua, na zona do Vieiro, Vila Flor.

O alerta para o desaparecimento foi dado, quinta-feira, pouco depois das 18.30 horas.

Uma irmã da mulher pôs a circular no Facebook uma fotografia, pedindo informações que possam conduzir ao seu paradeiro.

A irmã salienta que a desaparecida tem "1,50 metros de altura, cabelo ruivo curto e é magra".

Acrescenta que "a última localização conhecida é Pegarinhos (Alijó)" e que, por último, "foi avistada na ponte de Abreiro".

A irmã realça ainda que "está sem documentos e que apenas tinha em sua posse o telemóvel desligado".

As buscas de bombeiros e autoridades estão concentradas na zona da ponte de Abreiro, que une os concelhos de Vila Flor e Mirandela.

Ao que apurámos a mulher não tem filhos e vivia, em Vila Flor, com um companheiro.