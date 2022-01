Militares da GNR salvam idoso de casa em chamas em Vila Flor

Fernando Pires Hoje às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois militares do Posto Territorial da GNR de Vila Flor resgataram com vida, esta quarta-feira de manhã, um idoso de 79 anos, acamado, que se encontrava no interior da sua habitação que estava a ser tomada pelas chamas, na aldeia de Freixiel.

Com essa rápida intervenção, o idoso e a mulher não sofreram qualquer ferimento. Já a casa foi consumida pelas chamas e o casal vai ser realojado em casa de familiares.

O alerta foi dado pela mulher, às 8.40 horas e a patrulha da GNR foi a primeira a chegar. "Os dois militares depararam-se com uma vivenda na qual já eram visíveis chamas e muito fumo, e uma senhora referiu que no interior da habitação estava o seu marido acamado", conta o comandante do Destacamento Territorial de Mirandela.

Os militares "entraram na habitação, atravessaram as chamas e acabaram por encontrar o idoso no quarto, retirando-o para o exterior da habitação", explica o capitão Hugo Torrado, que elogia a coragem dos dois militares naturais de Mirandela. "Orgulhosamente, cumpriram mais uma vez com a sua divisa Pela lei e pela grei, assumindo que são parte de uma força humana, próxima e de confiança".

Também o presidente da Câmara de Vila Flor esteve no local e deixou rasgados elogios aos militares da GNR. "Foi uma tragédia, mas graças à intervenção heroica dos militares salvaram-se duas vidas. Os militares da GNR chegaram e sem pensarem duas vezes entraram e retiraram com vida os habitantes", afirma Pedro Lima.

O autarca daquele concelho do distrito de Bragança estende os elogios aos bombeiros voluntários de Vila Flor. "Foi notável, a forma profissional e a entrega que tiveram no teatro de operações que era dantesco", sublinha.

São ainda desconhecidas as causas que levaram à ignição deste incêndio, que estão agora a ser alvo de investigação.