Vila Flor distribui lancheiras saudáveis às crianças

Vila Flor vai distribuir lancheiras com lanches saudáveis, aos alunos dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo, no âmbito do projeto "BÔ". É missão do "BÔ" promover hábitos de alimentação e vida saudáveis, explica a autarquia em comunicado.

Por ocasião do início do ano letivo, o município de Vila Flor vai também levar às crianças, durante o dia 21 de Setembro, o espetáculo musical infantil "Rita Catita vai à Escola", num camião palco a percorrer os estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e as Escolas do 1º Ciclo do Concelho.