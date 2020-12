Covid-19 já fez quatro vítimas mortais em lar do concelho de Vimioso

Glória Lopes Hoje às 10:35 Facebook

Morreram mais duas utentes com teste positivo à covid-19 no lar de idosos do Centro Social de Nossa Senhora das Dores, na vila de Argozelo, no concelho de Vimioso, elevando para quatro os falecimentos nesta IPSS, onde todos os institucionalizados estão infetados pelo novo coronavírus.

As utentes falecidas no passado fim de semana tinham mais de 80 anos e, em ambos os casos, sofriam de outras patologias associadas à idade, segundo um responsável pela instituição.

Os 23 utentes e nove funcionários do lar de idosos testaram positivo a covid-19. Toda a comunidade da instituição foi testada, incluindo elementos da direção, após a deteção do primeiro caso positivo no dia 2 de dezembro.

A Proteção Civil municipal já procedeu à desinfeção do edifício duas vezes. O concelho de Vimioso tem mais de 80 casos ativos a covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.