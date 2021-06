Em Vila Chã da Ribeira estão todos vacinados e já não se usa máscara

Glória Lopes Hoje às 13:02 Facebook

Em Vila Chã da Ribeira, aldeia de 29 habitantes, já não se usa máscara, a não ser quando chega alguém de fora e na missa.

Com 100% da população vacinada contra a covid-19, rejubilou-se em Vila Chã da Ribeira, aldeia da freguesia de Algoso, Campo de Víboras e Uva, no concelho de Vimioso. Terra pequena, com 29 habitantes, o despovoamento foi útil, pelo menos, uma vez, por permitir um distanciamento social considerável. Mesmo assim, o representante da Junta de Freguesia, José Preto, não está mais tranquilo com a proteção que a vacina oferece.