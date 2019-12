Homem de 58 anos desaparecido em Vimioso

Hoje às 12:02 Facebook

Um homem de 58 anos desapareceu em Argoselo, no concelho transmontano de Vimioso, no domingo à noite. GNR e Bombeiros mobilizaram meios para encontrá-lo.

"Chegou ao conhecimento da GNR que um homem de 58 anos, que alegadamente sofre de doenças do foro psíquico, desapareceu na noite de domingo, na localidade de Argoselo. No imediato, iniciámos buscas, mobilizando para o terrenos diversos meios", disse à agência Lusa o oficial de relações públicas do comando da GNR de Bragança, Hernâni Martins.

No terreno, além de populares, estão elementos dos Bombeiros e várias patrulhas da GNR, apoiadas por cães e um drone da Unidade Especial Proteção e Socorro (UEPS).