Agricultor morre em acidente com trator em Vimioso

Glória Lopes Hoje às 22:15 Facebook

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu esta tarde de segunda-feira na sequência do capotamento do trator que manobrava em Algoso, no concelho de Vimioso, quando procedoa a trabalhos agrícolas.

O alerta para o acidente ocorreu pelas 19 horas , para o local foram enviados vários meios, nomeadamente 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vimioso, da GNR e do INEM. O agricultor foi sujeito a manobras de reanimação pela equipa do INEM, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local do acidente.

Este é o segundo acidente mortal com tratores agrícolas no distrito de Bragança num espaço dias. O outro ocorreu em Bagueixe, aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros, onde um empresário do ramo da restauração, com 58 anos, perdeu a vida.