"Bebé do Ano" alerta para o problema do despovoamento do interior

A XVII edição do Concurso de Fotografia "Bebé do Ano", onde foram premiados 24 bebés do concelho de Vimioso, nascidos em 2018, tem como objetivo alertar para o problema do despovoamento do Interior.

Jorge Fidalgo, presidente do município, explicou que, "em 2002 quando criámos este prémio para os bebés do ano, o objetivo era alertar para o grande problema do despovoamento do Interior. Na altura fomos muito criticados por medidas desta índole, mas hoje várias pessoas reconhecem que os incentivos são importantes".

