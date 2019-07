Homem ferido com gravidade quando manuseava um explosivo

Glória Lopes Hoje às 18:56 Facebook

Um homem, com 48 anos, ficou gravemente ferido esta tarde de quinta-feira quando manuseava um explosivo em Vimioso.

Segundo o capitão Hernâni Martins, do gabinete de relações públicas do comando da GNR de Bragança, a vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital de S. João No Porto.

Para já, a GNR está a averiguar as circunstâncias em que o incidente ocorreu, cujo pedido de socorro foi dado às 17.10 horas.

"Trata-se de um caso isolado, estamos ainda a investigar, pelo que é prematuro dar outras informações", acrescentou o responsável da GNR.