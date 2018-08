King Of Portugal regressa a Vimioso e espera mais de cinco mil visitantes

Hoje às 11:58 Facebook

O King Of Portugal (KOP) começa já na próxima quarta-feira, 5 de setembro, em Vimioso. Considerada uma das mais importantes provas do circuito europeu, o KOP combina provas de todo o terreno de velocidade com perícia, contando com 65 participantes, na sua maioria estrangeiros, esperando mais de cinco mil visitantes, número alcançado na edição anterior.

