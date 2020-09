Óbitos do surto de covid-19 em lar de Vimioso sobem para três

Glória Lopes Hoje às 19:35 Facebook

Morreu mais um utente do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora das Graças na aldeia de Carção, em Vimioso, que havia testado positivo para a covid-19.

Trata-se de uma mulher de 78 anos. Nesta instituição já havia a registar outras duas vítimas mortais, num conjunto de 28 utentes com testes positivos ao novo coronavírus e nove funcionários, num total de 16 testados.

A primeira vítima mortal, um homem, 85 anos, faleceu depois de ter dado entrada na urgência do Hospital de Bragança. Na passada sexta-feira, ao final da tarde, morreu o segundo idoso do lar de Carção, um homem com 87 anos, que já tinha outros problemas de saúde e estava acamado.

No concelho de Vimioso há mais de meia centena de casos ativos de covid-19 e vários habitantes em quarentena.