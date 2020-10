Subiu para 21 o número de idosos recuperados no Lar de Carção em Vimioso

JN/Agências Hoje às 14:46 Facebook

Mais oito utentes do lar de Carção, no ​​​​​​​concelho do Vimioso, Bragança, recuperaram da infeção com o vírus da covid-19, disse este sábado a diretora técnica da instituição, Alexandra Martins.

Em 19 de setembro, 37 pessoas, entre as quais nove funcionários, testaram positivo na análise ao novo coronavírus no lar do Centro Social e Paroquial de Casa de Religiosa de Nossa Senhora das Graças, em Carção.

"Temos hoje mais oito utentes recuperados, o que eleva para 21 idosos na condição de negativos para a covid-19. Contudo, há ainda outros cinco que ainda estão positivos para a infeção e continuam assintomáticos", disse à Lusa a responsável.

Além dos cinco idosos que continuam infetados com o vírus da covid-19, três funcionários continuam por recuperar.

Três dos utentes infetados morreram, tratando-se "de pessoas idosas debilitadas", segundo a direção da instituição.

Alexandra Martins disse que os utentes com teste negativo estão separados dos infetados, em alas distintas da instituição, cumprindo as normas emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, no concelho de Vimioso, há 18 casos ativos de covid-19, sendo a sua esmagadora maioria em Carção e relacionados com o surto do lar.