Termas de Vimioso querem melhorar a saúde dos utilizadores

Vai arrancar projeto para conhecer o impacto da água da Terronha nas doenças da boca

As termas da Terronha, em Vimioso, estão a apostar forte em áreas da saúde que vão além do termalismo e, este sábado, apresentaram dois novos projetos inovadores, um para a saúde oral, que visa a realização de um estudo sobre os benefícios das águas na prevenção das doenças da boca, nomeadamente do cancro, e o "Walking with a Doc", ou seja, caminhar com um médico.

O projeto termalismo e Saúde Oral tem por objetivo sensibilizar para uma boa higiene oral, bem como realizar um estudo para saber se as águas sulfurosas da Terronha, a que não estão associados efeitos tóxicos, terão benefícios para as doenças da boca, como o cancro.

A ideia já está a ser testada em Amarante. "Os utilizadores são sujeitos a um tratamento com água mineral natural, que passa por bochechos e duches gengivais. São avaliadas antes e após o tratamento, aos três e aos seis meses", descreveu a dentista Susana Morgado, responsável pelo projeto.

A ideia é transpor o estudo para as termas de Vimioso, tendo como destinatários o público em geral e os cerca de 2000 termalistas que usam o balneário da Terronha por ano.

O "Walking with a Doc" é um programa de caminhadas na área das termas, em que um profissional de saúde acompanha os participantes. "Trata-se de educação para a saúde. Antes ou durante a caminhada um profissional faculta explicações e depois faz-se um percurso de quatro quilómetros, terminando com uma atividade de alongamento ou meditação. As termas são um lugar de bem-estar", explicou Raquel Diz, médica dinamizadora do projeto, realçando que "tem benefícios físicos e na saúde mental".