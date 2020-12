Idosa morre em lar de Vimioso com surto de 21 casos positivos

Glória Lopes Hoje às 17:23 Facebook

Uma mulher, 84 anos, morreu na sequência de um surto de covid-19, com 21 casos positivos, no lar do Centro Social de Nossa Senhora das Dores de Argozelo, em Vimioso.

Outra idosa foi hospitalizada. Na instituição permanecem 14 utentes e 5 funcionários infetados.

O presidente da Câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo, está "preocupado" com um surto na comunidade de Argozelo, onde das 30 pessoas testadas anteontem, cerca de 25 estão positivas. "Os testes vão prosseguir. Há famílias inteiras infetadas e não têm relação com o lar. Os casos podem associados à apanha da azeitona", referiu o autarca. O concelho tem 58 infetados.