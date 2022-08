Vimioso com falhas na energia elétrica por ter rede obsoleta

Várias semanas com quebras frequentes na eletricidade paralisam serviços públicos e causam prejuízos em casas.

Os cortes de energia elétrica frequentes no concelho de Vimioso estão a gerar uma onda de indignação por parte da população, que se sente prejudicada. "Há muitas quebras. Por vezes, chegamos a estar três e quatro horas sem luz", relatou ao JN Jorge Fidalgo, presidente da Câmara de Vimioso, queixando-se de que "a rede é obsoleta e precisa de investimento". A situação "recorrente há muitas semanas", segundo o autarca, está a ter impacto em vários setores de atividade, principalmente na restauração e na hotelaria, que, nesta altura do ano, têm mais procura com os turistas e o regresso dos emigrantes. Afeta também a indústria e instituições particulares de solidariedade social.

O setor público não foge ao problema: as falhas paralisam os serviços e têm dificultado o abastecimento de água na rede pública. "Acabamos por ter de colocar água nos depósitos das localidades, porque os serviços de bombagem são alimentados a energia elétrica, que está sempre a falhar. Temos de ter gente 24 horas por dia a vigiar os sistemas, para que não deixem de funcionar", salientou Jorge Fidalgo, vincando, ainda, que "já houve alturas de interrupção na bombagem por falta de energia".