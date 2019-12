Vimioso recupera tradição da fogueira do Galo na noite da consoada

Hoje às 16:42 Facebook

A vila de Vimioso prepara-se este ano para recuperar a Fogueira do Galo, uma tradição da noite da consoada que se foi perdendo ao longo dos anos, devido, em parte, ao despovoamento do território.

"Registou-se uma interrupção na tradição de se fazer a Fogueira do Galo, talvez devido ao despovoamento do território e à falta de vontade dos mais novos. Contudo, estamos a tentar recuperá-la e, este ano, vamos fazer uma grande fogueira [do Galo] fruto do empenho de pessoas de várias gerações", explicou o padre Rufino Xavier, um dos impulsionadores da iniciativa.

