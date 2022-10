Aposentado morre em Mofreita quando preparava o material para ir à caça

Glória Lopes Hoje às 14:42, atualizado às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um camionista aposentado de 61 anos morreu, este domingo, na aldeia de Mofreita, no concelho de Vinhais, atingido por um disparo da arma de fogo que ele próprio manuseava, numa altura em que se preparava para ir para a caça.

Uma fonte da GNR, indicou que o alerta foi dado "por volta das 8.30 horas" e que o óbito foi declarado pelos profissionais dA Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Bragança, que se deslocaram para a aldeia para prestar socorro à vítima. O 112 foi acionado pela esposa de Francisco Gonçalves, que também se encontrava em casa, quando se deu o acidente, no momento, em que o homem estava na cozinha a preparar o equipamento para ir à caça.

Ainda segundo a mesma fonte do comando da Guarda de Bragança, o homem estava em casa quando tudo aconteceu e "no local não havia qualquer indício de crime". A vítima foi atingida no tórax, ao que tudo indica por um disparo acidental da própria caçadeira.

PUB

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária por envolver uma arma de fogo. A polícia vai conduzir as investigações, mas esteve no local durante a manhã a realizar diligências. Entretanto, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.

Francisco Gonçalves, antigo motorista de pesados, era muito estimado na aldeia de Mofreita, "por estar sempre pronto para ajudar nos assuntos da localidade e para apoiar a vizinhança", explicou uma residente, que preferiu manter o anonimato.

O homem deixa a mulher e um filho maior de idade.