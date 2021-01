Bloco de Esquerda denuncia salários em atraso na associação florestal Arbórea

Glória Lopes Hoje às 20:54 Facebook

A Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda de Bragança denunciou esta sexta-feira que os trabalhadores da Arbórea - Associação Agroflorestal e Ambiental da Terra Fria Transmontana, em Vinhais, têm dois meses de salários em atraso e respetivos subsídios.

Aquela distrital reuniu esta sexta-feira, por videoconferência, com o Sindicato Nacional da Proteção Civil (SNPC), na sequência de uma denúncia que dava conta dos salários em atraso. O BE diz que foi informado por aquele sindicato que já foi formalizada uma queixa à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e que inspetores deste serviço terão visitado a empresa.

"A situação dos salários e subsídios em atraso ainda se verifica, e segundo o sindicato, não é a primeira vez que estes atrasos acontecem. A empresa acordou fazer o pagamento do valor em atraso num período de 18 meses, o que é francamente escasso, visto que são trabalhadores que têm baixos salários dos quais dependem, e por esse motivo, consideramos que isto não é uma solução válida, pois perpetua no tempo os valores em dívida", adiantou uma fonte do Bloco.

Ainda segundo a distrital do Bloco, o sindicato informou que "interveio numa situação de despedimento ilegal na mesma associação, relativamente a um trabalhador que supostamente estaria com contrato a termo, mas que afinal já estava efetivo".

A Arbórea é uma empresa que dá apoio aos agricultores e aos produtores florestais dos concelhos de Bragança e de Vinhais, dispondo de duas equipas de sapadores florestais.