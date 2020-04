Câmaras deixaram de pagar a empresas de transporte escolar

Glória Lopes Hoje às 16:01 Facebook

ANTRAL diz que há milhares de empresários afetados e que estuda medidas legais de que possam socorrer-se.

Centenas de pedidos de apoio de empresas de táxis que asseguram transportes de estudantes em várias regiões do país estão a chegar à Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), perante o cancelamento dos contratos pelos municípios, já que os alunos passaram a ter aulas à distância e não vão às escolas.

A ANTRAL indicou ao JN que os casos têm sido encaminhados para o seu gabinete jurídico "para ver se existe algum meio legal para resolver o problema, porque estamos numa situação de emergência", afirmou o vice-presidente, José Faria Monteiro, que fala de "milhares" de taxistas afetados. Para já, não está a ser feito o levantamento do número de empresários, porque se trata de contratos individuais entre empresas e câmaras. Além disso, os pedidos de ajuda ainda estão a chegar à associação, mas o responsável cita o exemplo de uma empresa no distrito do Porto que assegura este tipo de transporte e tem 52 funcionários em lay-off.