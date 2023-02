Ceramista que foi do Porto para Vinhais já vende para Nova Iorque

Maria José Torres deu, em dois anos, uma volta à sua vida com trabalho inspirado em Trás-os-Montes.

A artista que se dedicava à pintura mudou-se do Porto para a aldeia de Rebordelo, em Vinhais, há dois anos, e passou a fazer cerâmica. A interioridade não lhe tolheu a imaginação. Como ceramista não só passou a ser mais conhecida, como a vender mais. E já chegou a Nova Iorque.

Nascida no Porto, Maria Jorge decidiu ir viver para Rebordelo no ano 2000, por ter ficado desempregada durante o confinamento decretado por causa da pandemia. "A minha mãe é desta aldeia e os meus pais decidiram vir viver para cá em 2019. Eu vim no ano seguinte. Decidi montar a minha oficina no rés-do-chão da casa dos meus pais, pois sempre sonhei viver da minha arte, nomeadamente da cerâmica", explicou.