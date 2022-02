Encontrado com vida idoso dado como desaparecido em Trás-os-Montes

Foi encontrado com vida, esta noite de quinta-feira, o homem, com 80 anos, que estava a ser procurado por militares da GNR e pelos bombeiros, depois de ter sido dado como desaparecido ao início da tarde na aldeia de Nunes, no concelho de Vinhais.

O JN apurou que o idoso foi encontrado desorientado e aparentemente não tem ferimentos, mas por precaução foi transportado para o Hospital de Bragança.

O alerta para o desaparecimento do homem, que reside naquela localidade, foi dado depois de populares terem encontrado o seu carro abandonado e com a chave na ignição.

A GNR e os Bombeiros de Vinhais montaram uma operação de busca e resgate, que envolveu 18 operacionais e oito viaturas, o que permitiu localizar o idoso.