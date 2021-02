Feira do Fumeiro de Vinhais acontece mas só online

Glória Lopes Hoje às 19:11 Facebook

A feira do Fumeiro de Vinhais, a mais antiga do país, lançada há 41 anos, em 2021 deixa o espaço do pavilhão municipal e passa para a plataforma digital.

O certame decorre entre os dias 11 e 14 de fevereiro, mas os enchidos confecionados à base de carne de porco bísaro estão à venda online, no sítio www.fumeirodevinhais.pt, desde a passada segunda-feira. Ali é possível fazer as encomendas de vários produtos certificados com as indicações DOP e IGP.

A maioria dos produtores de fumeiro de Vinhais estão representados. "Todo o fumeiro apresentado na Feira é exclusivamente fumeiro de Vinhais sendo que, é exigido aos produtores que cumpram todas as regras de confeção (matéria-prima, ingredientes, modo de preparação, cura e secagem) de cada um dos produtos. Todo o processo, desde a identificação dos animais para abate, até ao fumeiro curado é controlado e acompanhado pela Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara", explicou uma fonte do município.

O certame, por onde passaram cerca de 80 mil visitantes em 2020, durante quatro dias, ajustou-se às circunstâncias da pandemia covid-19 que impede reuniões e ajuntamentos de pessoas. "Em condições normais, o tempo seria de grande azáfama com os preparativos para mais uma grandiosa Feira do Fumeiro de Vinhais. Este ano tudo é diferente", referiu a fonte.