Feira do Fumeiro de Vinhais "invade" a Península

Venda na Internet leva os enchidos a mercados mais distantes. Cerca de 400 encomendas nos primeiros dias, oriundas de todo o país e Espanha. Valor dos pedidos aumentou 60%.

Já não é preciso ir a Vinhais para comprar os afamados enchidos produzidos no concelho. Basta um ponto de acesso à Internet e encomendá-los no site da Feira do Fumeiro de Vinhais, e estes serão entregues na morada que for indicada. Até 28 deste mês, final do certame.

A covid-19 levou a Câmara a realizar pelo segundo ano a Feira do Fumeiro só em formato digital. "A Direção-Geral da Saúde deu um parecer negativo à manutenção do certame nos moldes tradicionais e muitas das nossas produtoras, já com idade avançada, não se mostraram disponíveis para participar na iniciativa. Esta foi a solução encontrada, até porque no ano passado correu bem e o fumeiro escoou", explicou Luís Fernandes, autarca de Vinhais.