Fronteiras de Moimenta da Raia e Lindoso reabrem na terça-feira

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou, esta sexta-feira, que a partir da próxima terça-feira, 2 de março, reabrirão mais dois Pontos de Passagem Autorizados (PPA), nomeadamente o de Ponte da Barca e Vinhais, que funcionarão nos dias úteis entre as 6 horas e as 9 horas e as 17 horas e as 20 horas. "Na sequência do diálogo com os autarcas dos municípios raianos e da articulação permanente entre os governos de Portugal e de Espanha, o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais vai manter-se até ao dia 16 de março", adianta aquele Ministério através de uma nota de imprensa.

As limitações à circulação entre Portugal e Espanha mantém-se a partir das 00h00 de dia 2 de março, e somente nos PPA poderão cruzar-se as fronteiras, que abrem só para o transporte internacional de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e de veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.

O presidente da Câmara Municipal de Vinhais, Luís Fernandes, já manifestou o seu agrado pela decisão de abrir a fronteira de Moimenta da Raia-Mezquita (Galiza), naquele concelho.

O autarca de Vinhais e vários espanhóis havia realizado um protesto simbólico, na passada segunda-feira, para reivindicar a reabertura desta passagem, uma vez que o seu encerramento prejudica dezenas de trabalhadores transfronteiriços e a circulação de mercadorias.

Os cinco pontos de passagem entre os dois países no concelho de Vinhais estão encerrados, obrigando os trabalhadores a percorrer centenas de quilómetros até às fronteiras mais próximas, Quintanilha (Bragança) e Vila Verde (Chaves).

Além do protesto simbólico com um minuto de silêncio na segunda-feira, a câmara de Vinhais mandou uma informação por escrito ao Ministro da Administração Interna a dar conta dos constrangimentos decorrentes da manutenção da fronteira fechada à circulação.

O MAI indicou ainda que vão manter-se sete PPA permanentes, abertos 24 horas dia, nomeadamente Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vila Formoso, Caia, Vila Verde de Ficalho e Castro Marim; o PPA do Marvão abre nos dias úteis das 6h00-20h00; cinco PPA funcionam nos dias úteis entre as 6h00-9h00, 17h00-20h00, nomeadamente Monção, Melgaço, Montalegre, Vinhais e Ponta de Barca; quatro PPA abrem nos dias úteis das 7h00-9h00 e das 17h00-19h00, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão e Barrancos. O PPA de Rio de Onor abre quartas-feiras e sábado nas 10h00 às 12h00.