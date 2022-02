GNR e bombeiros procuram idoso desaparecido em Trás-os-Montes

A GNR e os bombeiros montaram uma operação de busca e resgate de um homem, com 80 anos, que está desaparecido desde o início desta tarde de quinta-feira, em Vinhais, no distrito de Bragança, em Trás-os-Montes.

Segundo apurou o JN, o carro do idoso foi encontrado abandonado e com a chave na ignição.

As autoridades não adiantam, para já, mais pormenores sobre o desaparecimento do homem, residente na localidade de Nunes, no concelho de Vinhais.

O alerta para o desaparecimento foi dado por populares. Estão 18 operacionais e oito viaturas no terreno da corporação de Bombeiros de Vinhais e da GNR.