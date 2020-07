Homem de 43 morre em acidente com trator em Vinhais

Glória Lopes Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

​​​​​​Um homem de 43 anos morreu, esta quarta-feira, num acidente de trator agrícola, na localidade de Frades, freguesia de Edral, concelho de Vinhais.

Segundo uma fonte dos Bombeiros de Vinhais, o veículo caiu de uma altura de quatro metros, arrastando o condutor que ficou debaixo da máquina agrícola. Quando os bombeiros chegaram ao local, o homem já estava morto.

O alerta para o acidente foi dado por um popular por volta das 14.50 horas. Chegou a ser solicitada a presença do helicóptero do INEM, mas o meio aéreo foi desmobilizado e o óbito declarado no local.