Homem desaparecido há uma semana em Vinhais

Um homem de 48 anos está desaparecido há cerca de uma semana em Sobreiró de Baixo, no concelho de Vinhais.

O desaparecimento de João Afonso foi reportado por familiares à GNR na quarta-feira passada, mas o homem, que sofre de problemas do foro psicológico, ter-se-á ausentado de casa uns dias antes, na segunda-feira, entre as 13 e as 19 horas. O seu carro também não se encontra na casa, onde vivia sozinho.

Segundo fonte da GNR de Bragança, foram realizadas buscas na zona da aldeia, mas nem o homem nem o carro foram até ao momento localizados. O desaparecido, que pode estar desorientado, tem irmãos a residir em Espanha mas não os procurou, embora as autoridades não descartem a hipótese de que tenha passado para Espanha por algum caminho de terra batida na serra, uma vez que as fronteiras estão encerradas.

Uma fonte adiantou que uns dias antes tinha ocorrido uma agressão na aldeia entre várias pessoas e que esse homem também estava no grupo. O caso passou, entretanto, para a alçada da Polícia Judiciária.